Главная
Олимпиада
Париж-2024

Олимпиада

22 октября, 12:50

Губерниев высмеял внимание к теме реки с крокодилами на Олимпиаде-2032

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что река Фицрой, в которой водятся крокодилы, была одобрена для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх-2032.

«Это новость, которая меня шокировала. Потому что сейчас в нашем спорте нет других проблем кроме как думать о крокодилах в Австралии в 2032 году. Что делать? Собирается срочное совещание у Дегтярева, выезжает Мазепин, все наши пловцы на открытой воде. И не исключен ВКС с руководством стран: как России, так и Австралии. Мы действительно понимаем, что для нашего плавания это сейчас — проблема номер один. И предпримем самые серьезные меры по ее решению», — сказал Губерниев «СЭ».

По информации The Australian, Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.

6

  • Alex Vik

    Крокодилов там нет. А вот раки очень интересные, ярко-синего цвета.

    22.10.2025

  • Димедрол

    Вот и созрел сюжет для Крокодила Данди-5! Срочно вызываем Пол Хогана и Линду Козловски! Уж они-то надерут задницы противникам крокодилов))))

    22.10.2025

  • Gordon

    Димочка, угомонись

    22.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Это скрытая реклама Lacoste....гениально шеф

    22.10.2025

  • Грег Хаус

    Самый опасный - крокодил Данди

    22.10.2025

  • Грег Хаус

    Прошли клопов Парижа - и крокодилов пройдём и не заметим

    22.10.2025

    Дмитрий Губерниев
