Губерниев высмеял внимание к теме реки с крокодилами на Олимпиаде-2032

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что река Фицрой, в которой водятся крокодилы, была одобрена для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх-2032.
«Это новость, которая меня шокировала. Потому что сейчас в нашем спорте нет других проблем кроме как думать о крокодилах в Австралии в 2032 году. Что делать? Собирается срочное совещание у Дегтярева, выезжает Мазепин, все наши пловцы на открытой воде. И не исключен ВКС с руководством стран: как России, так и Австралии. Мы действительно понимаем, что для нашего плавания это сейчас — проблема номер один. И предпримем самые серьезные меры по ее решению», — сказал Губерниев «СЭ».
По информации The Australian, Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.
Alex Vik
Крокодилов там нет. А вот раки очень интересные, ярко-синего цвета.
22.10.2025
Димедрол
Вот и созрел сюжет для Крокодила Данди-5! Срочно вызываем Пол Хогана и Линду Козловски! Уж они-то надерут задницы противникам крокодилов))))
22.10.2025
Gordon
Димочка, угомонись
22.10.2025
Артемон Доберманов
Это скрытая реклама Lacoste....гениально шеф
22.10.2025
Грег Хаус
Самый опасный - крокодил Данди
22.10.2025
Грег Хаус
Прошли клопов Парижа - и крокодилов пройдём и не заметим
22.10.2025