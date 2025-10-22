Губерниев высмеял внимание к теме реки с крокодилами на Олимпиаде-2032

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что река Фицрой, в которой водятся крокодилы, была одобрена для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх-2032.

«Это новость, которая меня шокировала. Потому что сейчас в нашем спорте нет других проблем кроме как думать о крокодилах в Австралии в 2032 году. Что делать? Собирается срочное совещание у Дегтярева, выезжает Мазепин, все наши пловцы на открытой воде. И не исключен ВКС с руководством стран: как России, так и Австралии. Мы действительно понимаем, что для нашего плавания это сейчас — проблема номер один. И предпримем самые серьезные меры по ее решению», — сказал Губерниев «СЭ».

По информации The Australian, Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.