Губерниев заявил, что Россия обязательно станет по-настоящему спортивной страной

Российский комментатор Дмитрий Губерниев на фоне проходящих в Париже Олимпийских игр выразил уверенность, что российские спортсмены вернутся на международную арену с готовностью побеждать, и Россия станет по-настоящему спортивной страной.

«А знаете, что классно??? Что Олимпиада всех волнует, завораживает!!! И когда мы вернемся, чтобы всех победить , надо сохранить этот хайп, этот интерес, эту движуху!!! Россия обязательно станет по настоящему спортивной страной!!!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Губерниев назвал Россию неспортивной страной, поскольку спорт и спортсмены «мало кого интересуют» среди соотечественников. С его словами о необходимости активного решения проблем в российском спорте и его развитии согласился министр спорта РФ Михаил Дегтярев.