Губерниева призвали не возвращаться в Россию

Подписчики российского журналиста Дмитрия Губерниева в соцсетях резко отреагировали на его слова о международных соревнованих. Его попросили не возвращаться в Россию. Журналист подчеркнул, что он не покидал страну.

«Всякую фигню обсуждаем, а спорт — нет. Грустно. Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

«Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию, ты тут не нужен», — написал в комментариях один из подписчиков.

«Идиот, я в Вологде», — ответил Губерниев.