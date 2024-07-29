Губерниева призвали не возвращаться в Россию

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Подписчики российского журналиста Дмитрия Губерниева в соцсетях резко отреагировали на его слова о международных соревнованих. Его попросили не возвращаться в Россию. Журналист подчеркнул, что он не покидал страну.
«Всякую фигню обсуждаем, а спорт — нет. Грустно. Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
«Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию, ты тут не нужен», — написал в комментариях один из подписчиков.
«Идиот, я в Вологде», — ответил Губерниев.
Ранее «СЭ» журналист рассказал, что доволен тем, как прошла церемония открытия Олимпиады в Париже. Он также раскритиковал западных чиновников за решения, из-за которых на Олимпиаде в Париже выступит только 15 россиян.