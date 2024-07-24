Хоккей на траве (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Расписание женского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.
Женский турнир по хоккею на траве состоится с 27 июля по 9 августа 2024 года. Все матчи пройдут на стадионе «Ив дю Мануар» в пригороде Парижа Коломбе.
Расписание женского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже
27 июля. Женщины. Группа B
Женщины. Группа A
21:15. Нидерланды — Франция
28 июля. Женщины. Группа A
Женщины. Группа B
14:15. Великобритания — Испания
29 июля. Женщины. Группа A
20:45. Германия — Нидерланды
Женщины. Группа B
18:00. Великобритания — Австралия
31 июля. Женщины Группа B
11:00. Аргентина — Испания
11:30. ЮАР — Великобритания
Женщины. Группа A
13:45. Франция — Германия
21:15. Нидерланды — Китай
1 августа. Женщины Группа B
18:00. США — Великобритания
21:15. Аргентина — Австралия
2 августа. Женщины. Группа A
13:45. Бельгия — Нидерланды
3 августа. Женщины Группа B
11:00. Великобритания — Аргентина
13:45. Австралия — Испания
Женщины. Группа A
11:30. Нидерланды — Япония
20:45. Германия — Бельгия
5 августа. Женщины. 1/4 финала
11:00. 13:30. 18:30. 21:00
7 августа. Женщины. 1/2 финала
9 августа. Женщины Матч за 3-е место. 15:00
Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спортам и медальный зачет доступны в разделе «Олимпиада» сайта «СЭ».