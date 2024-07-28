Игроки сборной Германии по хоккею на траве назвали катастрофой еду в Олимпийской деревне в Париже

Игроки сборной Германии по хоккею на траве пожаловались на питание в Олимпийской деревне в Париже.

«Еда — это, мягко говоря, катастрофа. Приходится невероятно долго стоять в очереди, станций с едой невероятно мало. Да и качество еды не особенно хорошее», — сказал один из членов команды Кристофер Рюр агентству DPA.

Капитан немецкой сборной Матс Грамбуш согласился со словами Рюра. Он также отметил, что в часы пик столовые перегружены, поскольку в них одновременно приходят много людей.

Ранее спортсмены уже жаловались на нехватку еды в Олимпийской деревне в Париже. При этом в компании, которая занимается организацией питания в месте проживания для атлетов, признали, что проблема есть и ведется активная работа над ее решением.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.