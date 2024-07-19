Илюмжинов: «Буду смотреть Олимпиаду. Тем более в Париже создавалось ФИДЕ 100 лет назад»

Сегодня, 17:19
Шестой президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал «СЭ», что будет следить за Олимпиадой в Париже.
— По возможности, нужно смотреть. Спорт есть спорт. Спорт вне политики. Я буду стараться смотреть. Все это интересно. Тем более, в Париже ФИДЕ создавалось 100 лет назад. В 1995-м меня президентом ФИДЕ тоже в Париже избрали.
— Нужно ли федеральным каналам показывать Олимпиаду?
— Это уже пусть сами телеканалы решают. Но есть другие возможности посмотреть. Будем болеть. Это все равно наши спортсмены. Даже те, кто за другие страны выступает. Они с детства мечтали об олимпийской медали. Это мечта любого атлета, — сказал Илюмжинов «СЭ».
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян. Они буду выступать в нейтральном статусе.