Илюмжинов: «Буду смотреть Олимпиаду. Тем более в Париже создавалось ФИДЕ 100 лет назад»

Шестой президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал «СЭ», что будет следить за Олимпиадой в Париже.

— По возможности, нужно смотреть. Спорт есть спорт. Спорт вне политики. Я буду стараться смотреть. Все это интересно. Тем более, в Париже ФИДЕ создавалось 100 лет назад. В 1995-м меня президентом ФИДЕ тоже в Париже избрали.

— Нужно ли федеральным каналам показывать Олимпиаду?

— Это уже пусть сами телеканалы решают. Но есть другие возможности посмотреть. Будем болеть. Это все равно наши спортсмены. Даже те, кто за другие страны выступает. Они с детства мечтали об олимпийской медали. Это мечта любого атлета, — сказал Илюмжинов «СЭ».