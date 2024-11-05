Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Олимпиада

Сегодня, 14:25

Индия направила в МОК письмо о намерении провести Олимпийские игры-2036

Алина Савинова
Telegram Дзен

Индийская олимпийская ассоциация (IOA) уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) о намерениях провести летнюю Олимпиаду в 2036 году, сообщает агентство ANI.

Отмечается, что 1 октября организация направила официальное письмо в МОК по этому вопросу.

В мае премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что хочет подготовить страну к потенциальной организации летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года и с этой целью сформировал команду наблюдателей, которые должны собрать информацию о проведении крупных спортивных соревнований мирового уровня.

Ранее заявки на проведение Олимпиады-2036 подали Мексика, Индонезия и Польша.

МОК

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Сегодня
Вчера
Неделя