Ирак купит билеты общине на олимпийские соревнования в Париже с участием своих спортсменов

Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился за государственный счет купить билеты для иракской общины в Европе на соревнования с участием своих спортсменов во время Олимпиады-2024 в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу национального олимпийского комитета Ирака Акиля Муфтана.

«Правительство Ирака в соответствии с указанием премьер-министра возьмет на себя расходы на покупку билетов для посещения матчей команды для иракской публики, а Олимпийский комитет будет координировать выполнение этого указания», — заявил Муфтан.

Летняя Олимпиада состоится с 26 июля по 11 августа. Ирак впервые принял участие на Играх в 1948 году.