Сегодня, 09:30
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова представителя МОК Марка Адамса о том, что организация уходит от политики.
«Я еще в начале года говорила, что наша великая страна не имеет права так унижаться. Для меня это все не ново», — сказала Винер «СЭ».
Ранее НОК Палестины обратился к главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. На Играх в Париже выступают 15 россиян в нейтральном статусе.
Константин Передерий