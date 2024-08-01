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Париж-2024

Сегодня, 09:30

Винер — о словах представителя МОК Адамса: «Наша великая страна не имеет права так унижаться»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова представителя МОК Марка Адамса о том, что организация уходит от политики.

«Я еще в начале года говорила, что наша великая страна не имеет права так унижаться. Для меня это все не ново», — сказала Винер «СЭ».

Ранее НОК Палестины обратился к главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. На Играх в Париже выступают 15 россиян в нейтральном статусе.

Константин Передерий

Ирина Винер-Усманова
МОК
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