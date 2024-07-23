Исинбаева не присутствует на сессии МОК в Париже

Генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер заявил, что двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике не присутствует на сессии организации в Париже, сообщает РИА «Новости».

В июле стало известно, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпийских игр-2024.

42-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов сроком на восемь лет. В 2023-м россиянка также вошла в комиссию по олимпийскому образованию.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.