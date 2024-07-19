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Париж-2024

Сегодня, 12:15

Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после летних Олимпийских игр

Алина Савинова
Елена Исинбаева.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Россиянка Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении срока полномочий, сообщает РИА «Новости».

Выборы в обновленный состав комиссии пройдут во время Олимпиады в Париже, которая состоится с 26 июля по 11 августа. На четыре освободившихся места претендуют 29 кандидатов, представляющих 15 различных видов спорта.

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42-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов сроком на восемь лет. В 2023-м россиянка также вошла в комиссию по олимпийскому образованию.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Источник: РИА Новости ф
Елена Исинбаева
МОК
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