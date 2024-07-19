Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после летних Олимпийских игр

Россиянка Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении срока полномочий, сообщает РИА «Новости».

Выборы в обновленный состав комиссии пройдут во время Олимпиады в Париже, которая состоится с 26 июля по 11 августа. На четыре освободившихся места претендуют 29 кандидатов, представляющих 15 различных видов спорта.

42-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов сроком на восемь лет. В 2023-м россиянка также вошла в комиссию по олимпийскому образованию.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.