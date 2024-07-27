Махачев: «Игры в Париже — позор олимпийского движения, их нужно вернуть в Россию»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился мнением о церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже, которая состоялось 26 июля.

«Парижские Игры — это позор и темное пятно на олимпийском движении. Нужно вернуть соренования в Россию, чтобы все исправить», — написал Махачев в социальных сетях.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.