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Париж-2024

Сегодня, 06:40

Махачев о запрете России на Олимпиаде: «Двойные стандарты грязных стран»

Давид Хачатрян
Ислам Махачев.
Фото AFP
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) раскритиковал Олимпиаду за отношение к российским спортсменам.

«Эти дни наслаждался просмотром борьбы. Жаль, что и в такой мужественный вид спорта забралась эта грязная политика. Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получив шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору. Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они добивались всю жизнь», — написал Махачев в соцсетях.

Россия была отстранена от участия в летней Олимпиаде-2024, которая проходила в Париже с 26 июля по 11 августа.

На Играх в нейтральном статусе выступили 15 россиян. Единственная медаль, завоеванная на Олимпиаде спортсменами из России — серебро Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в женском парном турнире.

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