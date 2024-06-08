Тарпищев: «На Олимпиаде-2024 россияне выступят в семи видах спорта»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2024 будут представлены в семи видах спорта, сообщает «РИА Новости Спорт».

«Встреча с Дегтяревым состоялась тет-а-тет, обсудили Олимпиаду, у нас попадают семь видов спорта. Конечно, надо выступать, век спортсмена очень короткий. Мы посчитали: во время репортажа с матча Медведева 62 раза прозвучало слово «Россия», конечно, все знают, что это наши спортсмены», — сказал Тарпищев.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.