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Париж-2024

Сегодня, 12:18

Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России

Виктория Кравченко
Олимпийские кольца на Эйфелевой башне в Париже
Фото Reuters
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Итальянский журналист Анджело Джулиано объяснил, почему попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«У вас есть ценности, с которыми согласна большая часть мира: любовь к Родине, бережное отношение к семье. У вас есть отец и мать, есть традиции, история. И все они, в том числе религия, чрезвычайно важны», — цитирует Джулиано РИА Новости.

Ранее журналист также сообщил, что намерен получить паспорт гражданина РФ.

Сам Джулиано с 1995 года живет в Китае.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.

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