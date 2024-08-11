Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 18:24

Итоговый медальный зачет Олимпиады 2024: США опередили Китай на Играх в Париже

Баскетболисты сборной США Леброн Джеймс и Стеф Карри.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В воскресенье, 11 августа, завершилась соревновательная программа летних Олимпийских игр в Париже. В последнем финале американские баскетболистки обыграли француженок.

Эта победа позволила США обойти Китай в медальном зачете благодаря преимуществу по серебряным медалям — 44 против 27. Обе страны закончили Олимпиаду с одинаковым количеством золотых наград — по 40.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1
США
 40 44 42 126
2
Китай
 40 27 24 91
3
Япония
 20 12 13 45
4
Австралия
 18 19 16 53
5
Франция
 16 26 22 64
6
Нидерланды
 15 7 12 34
7
Великобритания
 14 22 29 65
8
Корея
 13 9 10 32
9
Италия
 12 13 15 40
10
Германия
 12 13 8 33
11
Новая Зеландия
 10 7 3 20
12
Канада
 9 7 11 27
13
Узбекистан
 8 2 3 13
14
Венгрия
 6 7 6 19
15
Испания
 5 4 9 18
16
Швеция
 4 4 3 11
17
Кения
 4 2 5 11
18
Норвегия
 4 1 3 8
19
Ирландия
 4 0 3 7
20
Бразилия
 3 7 10 20
21
Иран
 3 6 3 12
22
Украина
 3 5 4 12
23
Румыния
 3 4 2 9
24
Грузия
 3 3 1 7
25
Бельгия
 3 1 6 10
26
Болгария
 3 1 3 7
27
Сербия
 3 1 1 5
28
Чехия
 3 0 2 5
29
Дания
 2 2 5 9
30
Азербайджан
 2 2 3 7
31
Хорватия
 2 2 3 7
32
Куба
 2 1 6 9
33
Бахрейн
 2 1 1 4
34
Словения
 2 1 0 3
35
Тайвань
 2 0 5 7
36
Австрия
 2 0 3 5
37
Гонконг
 2 0 2 4
38
Филиппины
 2 0 2 4
39
Алжир
 2 0 1 3
40
Индонезия
 2 0 1 3
41
Израиль
 1 5 1 7
42
Польша
 1 4 5 10
43
Казахстан
 1 3 3 7
44
Таиланд
 1 3 2 6
45
ЮАР
 1 3 2 6
46
Ямайка
 1 3 2 6
47
Эфиопия
 1 3 0 4
48
Швейцария
 1 2 5 8
49
Эквадор
 1 2 2 5
50
Белоруссия
 1 2 1 4
51
Португалия
 1 2 1 4
52
Греция
 1 1 6 8
53
Аргентина
 1 1 1 3
54
Египет
 1 1 1 3
55
Тунис
 1 1 1 3
56
Ботсвана
 1 1 0 2
57
Сент-Люсия
 1 1 0 2
58
Уганда
 1 1 0 2
59
Чили
 1 1 0 2
60
Доминиканская Республика
 1 0 2 3
61
Гватемала
 1 0 1 2
62
Марокко
 1 0 1 2
63
Доминика
 1 0 0 1
64
Пакистан
 1 0 0 1
65
Турция
 0 3 5 8
66
Мексика
 0 3 2 5
67
Армения
 0 3 1 4
68
Колумбия
 0 3 1 4
69
КНДР
 0 2 4 6
70
Киргизия
 0 2 4 6
71
Литва
 0 2 2 4
72
Индия
 0 1 5 6
73
Молдавия
 0 1 3 4
74
Косово
 0 1 1 2
75
Иордания
 0 1 0 1
76
Кипр
 0 1 0 1
77
Монголия
 0 1 0 1
78
Панама
 0 1 0 1
79
Россия
 0 1 0 1
80
Фиджи
 0 1 0 1
81
Таджикистан
 0 0 3 3
82
Албания
 0 0 2 2
83
Гренада
 0 0 2 2
84
Малайзия
 0 0 2 2
85
Пуэрто-Рико
 0 0 2 2
86
Замбия
 0 0 1 1
87
Кабо-Верде
 0 0 1 1
88
Катар
 0 0 1 1
89
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
90
МОК
 0 0 1 1
91
Перу
 0 0 1 1
92
Сингапур
 0 0 1 1
93
Словакия
 0 0 1 1
Источник: Медальный зачет Олимпиады
8
Обсудить
Читайте также
Флаг РФ появился на Эйфелевой башне в день закрытия Олимпиады
В 16 уехал в Хорватию, всегда мечтал вернуться: биография чемпиона Европы Ольмо
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Церемония закрытия летних Олимпийских игр 2024 в Париже: прямая трансляция начнется в 21.15

Мамун — об Олимпиаде: «Очень, жалко, что сейчас не нахожусь в любимом Париже»