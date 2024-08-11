Итоговый медальный зачет Олимпиады 2024: США опередили Китай на Играх в Париже

Сегодня, 18:24
В воскресенье, 11 августа, завершилась соревновательная программа летних Олимпийских игр в Париже. В последнем финале американские баскетболистки обыграли француженок.
Эта победа позволила США обойти Китай в медальном зачете благодаря преимуществу по серебряным медалям — 44 против 27. Обе страны закончили Олимпиаду с одинаковым количеством золотых наград — по 40.
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|
США
|40
|44
|42
|126
|2
|
Китай
|40
|27
|24
|91
|3
|
Япония
|20
|12
|13
|45
|4
|
Австралия
|18
|19
|16
|53
|5
|
Франция
|16
|26
|22
|64
|6
|
Нидерланды
|15
|7
|12
|34
|7
|
Великобритания
|14
|22
|29
|65
|8
|
Корея
|13
|9
|10
|32
|9
|
Италия
|12
|13
|15
|40
|10
|
Германия
|12
|13
|8
|33
|11
|
Новая Зеландия
|10
|7
|3
|20
|12
|
Канада
|9
|7
|11
|27
|13
|
Узбекистан
|8
|2
|3
|13
|14
|
Венгрия
|6
|7
|6
|19
|15
|
Испания
|5
|4
|9
|18
|16
|
Швеция
|4
|4
|3
|11
|17
|
Кения
|4
|2
|5
|11
|18
|
Норвегия
|4
|1
|3
|8
|19
|
Ирландия
|4
|0
|3
|7
|20
|
Бразилия
|3
|7
|10
|20
|21
|
Иран
|3
|6
|3
|12
|22
|
Украина
|3
|5
|4
|12
|23
|
Румыния
|3
|4
|2
|9
|24
|
Грузия
|3
|3
|1
|7
|25
|
Бельгия
|3
|1
|6
|10
|26
|
Болгария
|3
|1
|3
|7
|27
|
Сербия
|3
|1
|1
|5
|28
|
Чехия
|3
|0
|2
|5
|29
|
Дания
|2
|2
|5
|9
|30
|
Азербайджан
|2
|2
|3
|7
|31
|
Хорватия
|2
|2
|3
|7
|32
|
Куба
|2
|1
|6
|9
|33
|
Бахрейн
|2
|1
|1
|4
|34
|
Словения
|2
|1
|0
|3
|35
|
Тайвань
|2
|0
|5
|7
|36
|
Австрия
|2
|0
|3
|5
|37
|
Гонконг
|2
|0
|2
|4
|38
|
Филиппины
|2
|0
|2
|4
|39
|
Алжир
|2
|0
|1
|3
|40
|
Индонезия
|2
|0
|1
|3
|41
|
Израиль
|1
|5
|1
|7
|42
|
Польша
|1
|4
|5
|10
|43
|
Казахстан
|1
|3
|3
|7
|44
|
Таиланд
|1
|3
|2
|6
|45
|
ЮАР
|1
|3
|2
|6
|46
|
Ямайка
|1
|3
|2
|6
|47
|
Эфиопия
|1
|3
|0
|4
|48
|
Швейцария
|1
|2
|5
|8
|49
|
Эквадор
|1
|2
|2
|5
|50
|
Белоруссия
|1
|2
|1
|4
|51
|
Португалия
|1
|2
|1
|4
|52
|
Греция
|1
|1
|6
|8
|53
|
Аргентина
|1
|1
|1
|3
|54
|
Египет
|1
|1
|1
|3
|55
|
Тунис
|1
|1
|1
|3
|56
|
Ботсвана
|1
|1
|0
|2
|57
|
Сент-Люсия
|1
|1
|0
|2
|58
|
Уганда
|1
|1
|0
|2
|59
|
Чили
|1
|1
|0
|2
|60
|
Доминиканская Республика
|1
|0
|2
|3
|61
|
Гватемала
|1
|0
|1
|2
|62
|
Марокко
|1
|0
|1
|2
|63
|
Доминика
|1
|0
|0
|1
|64
|
Пакистан
|1
|0
|0
|1
|65
|
Турция
|0
|3
|5
|8
|66
|
Мексика
|0
|3
|2
|5
|67
|
Армения
|0
|3
|1
|4
|68
|
Колумбия
|0
|3
|1
|4
|69
|
КНДР
|0
|2
|4
|6
|70
|
Киргизия
|0
|2
|4
|6
|71
|
Литва
|0
|2
|2
|4
|72
|
Индия
|0
|1
|5
|6
|73
|
Молдавия
|0
|1
|3
|4
|74
|
Косово
|0
|1
|1
|2
|75
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|76
|
Кипр
|0
|1
|0
|1
|77
|
Монголия
|0
|1
|0
|1
|78
|
Панама
|0
|1
|0
|1
|79
|
Россия
|0
|1
|0
|1
|80
|
Фиджи
|0
|1
|0
|1
|81
|
Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|82
|
Албания
|0
|0
|2
|2
|83
|
Гренада
|0
|0
|2
|2
|84
|
Малайзия
|0
|0
|2
|2
|85
|
Пуэрто-Рико
|0
|0
|2
|2
|86
|
Замбия
|0
|0
|1
|1
|87
|
Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|88
|
Катар
|0
|0
|1
|1
|89
|
Кот-д`Ивуар
|0
|0
|1
|1
|90
|
МОК
|0
|0
|1
|1
|91
|
Перу
|0
|0
|1
|1
|92
|
Сингапур
|0
|0
|1
|1
|93
|
Словакия
|0
|0
|1
|1