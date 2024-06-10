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Париж-2024

Сегодня, 12:47

Лидия Иванова: «Зрелищность Олимпийских игр упадет без участия сборной России»

Зарина Халимхонова
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, тренер и комментатор Лидия Иванова в комментарии для «СЭ» сказала, что будет следить за Олимпийскими играми в Париже.

«Если во время Олимпиады будут транслировать спортивную гимнастику, надеюсь, меня пригласят комментировать. Хоть я и не соглашаюсь с этими униженными условиями, но я спортивная натура и буду смотреть Олимпийские игры. Здесь нет принципиально точки зрения: буду следить за Олимпиадой или нет. Единственное, с чем не могу согласиться, — с той унизительностью, которую хотят нас видеть в Париже. Потому что мы — самая лучшая спортивная держава! Зрелищность Олимпийских игр упадет без участия сборной России!» — сказала Иванова «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил на Олимпиаду спортсменов из России в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом россияне не допущены на церемонию открытия Игр и не будут учтены в медальном зачете. Также российские атлеты не смогут выступить в командных видах спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
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