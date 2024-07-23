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Париж-2024

23 июля, 23:54

Израильские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 под своим флагом

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что израильские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 под своим флагом.

«Мы будем рады видеть израильских спортсменов во Франции. Они смогут выступить под своим национальным флагом», — сказал Макрон телеканалу France 2.

Парижская полиция охраняет Олимпийскую деревню. «Угроза может исходить откуда угодно». Охрана израильской делегации — головная боль организаторов Олимпиады

Ранее сообщалось, что отряды спецназа французской жандармерии GIGN будут круглосуточно охранять израильскую делегацию во время Олимпийских игр.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

Источник: ТАСС
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