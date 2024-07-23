Израильские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 под своим флагом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что израильские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 под своим флагом.

«Мы будем рады видеть израильских спортсменов во Франции. Они смогут выступить под своим национальным флагом», — сказал Макрон телеканалу France 2.

Ранее сообщалось, что отряды спецназа французской жандармерии GIGN будут круглосуточно охранять израильскую делегацию во время Олимпийских игр.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.