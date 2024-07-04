Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

4 июля, 23:34

Карякин: «Не считаю предателями тех, кто поедет на Игры под нейтральным флагом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не считает предателями тех, кто поедет на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

«Не считал и не считаю предателями тех, кто поедет на Игры под нейтральным флагом. Это все-таки слишком громкое для меня слово. Уважаю труд спортсменов и понимаю их. Но считаю, что это вопрос приоритетов. Страна должна быть на первом месте. И твои личные амбиции нужно в данной ситуации немножечко умерить. Но, опять-таки, никого не осуждаю. Каждый сам решает», — приводят «Известия» слова Карякина.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде, которая пройдет с 24 июля по 11 августа, только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда критериев. При этом представителям России и Белоруссии запрещено принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр 2024 года.

Источник: Известия
Олимпиада
2
0
Читайте также
Соболев опубликовал фото с видом на Санкт-Петербург
Украина Ястремская отказалась пожимать руку бывшей россиянке Грачевой
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
Военный суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова по делу о мошенничестве
В Минпромторге заявили о чеболизации экономики России
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Кафельников считает, что российские теннисисты способны побороться за медали на Олимпиаде
МОК не пустил Кудерметову на Олимпиаду. Российская заявка снова сокращается
Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024
«В нашем распоряжении имеется уведомление». Почему всех удивили новости о планах российского дзюдоиста на Париж-2024?
Пловец Сомов получил приглашение от МОК выступить за Олимпиаде в Париже
Потапова отклонила предложение МОК выступить на Олимпиаде в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Гатилов: «К сожалению, Бах и его соратники предали идеалы олимпийского движения»