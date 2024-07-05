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Париж-2024

Сегодня, 11:32

Касаткина — об отказе участвовать в Олимпиаде-2024: «На Игры надо ехать со всем сердцем»

Сергей Разин
корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему не будет участвовать в Олимпиаде-2024.

«Ну, я думаю, мне не нужно объяснять все, что происходит. Я просто думаю, что это будет неправильно — играть на Олимпиаде. Олимпиада — это нечто такое, куда ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь поехать туда и показать свой максимум. А я не чувствую так. Поэтому не вижу смысла участвовать», — сказала Касаткина.

Помимо Касаткиной, отказались от участия в Играх российские теннисисты Андрей Рублев и Анна Калинская.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Дарья Касаткина
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