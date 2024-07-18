Гербольдт — об отказе российских каналов транслировать Олимпиаду: «Это неправильно»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала «СЭ» решение телеканалов РФ отказаться от трансляции в стране Олимпиады-2024.

Ранее сообщалось, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» решили не приобретать права на трансляцию соревнований Олимпиады в Париже и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.

«Мне кажется, что это неправильно. Все-таки те люди, которые интересуются и живут спортом, были бы заинтересованы в том, чтобы последить за уровнем этой Олимпиады, вне зависимости от того, что большая часть наших спортсменов не сможет принять в ней участие», — сказала Гербольдт «СЭ».

Также Гербольдт рассказала, будет ли сама следить за Олимпиадой в Париже.

«Не могу сказать, что я буду пристально следить за Олимпиадой. Может быть, буду наблюдать за индивидуальными выступлениями кого-то конкретного. Но сказать, что я буду специально садиться и искать возможность посмотреть, не могу, так как нет такой возможности. Все-таки хотелось бы просто включить канал, который бы транслировал Олимпиаду и посмотреть ее», — добавила Гербольдт.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Денис Сафронов