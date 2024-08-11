Китай опережает США на одну золотую медаль Олимпиады перед заключительным днем

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Олимпиады-2024 перед заключительным днем соревнований.

Китайцы набрали 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых награды. У команды США, идущей на второй строчке, 38 золотых, 42 серебряных и 42 бронзовых медали.

В воскресенье, 11 августа на Олимпиаде-2024 будет разыграно 13 золотых медалей.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

Церемония закрытия Игр пройдет 11 августа на арене «Стад де Франс» и начнется в 21.15 по московскому времени.