Циньвэнь — о словах Наварро: «Я не буду считать это оскорблением, потому что она проиграла матч»

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь ответила американке Эмме Наварро, которая заявила, что не уважает представительницу Китая. Циньвэнь в третьем круге Олимпиады-2024 обыграла Наварро со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1.

«Она сказала мне, что не понимает, откуда у меня столько поклонников. Похоже, она недовольна моим поведением по отношению к ней. Если ей что-то не нравится, то она может прийти и сказать мне об этом. Я бы хотел исправить это, чтобы стать лучше, как игрок и человек. Я не буду считать это оскорблением, потому что она проиграла матч», — приводит слова Циньвэнь Marca.

Счет в личных встречах спортсменок 2-0 в пользу Циньвэнь.

В 1/4 финала Олимпиады 21-летняя китаянка встретится с Анжеликой Кербер (Германия). Девушки играли друг против друга только один раз. Это было в 2022 году на турнире в Индиан-Уэллсе и тогда победу одержала Кербер.