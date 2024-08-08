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Париж-2024

Сегодня, 19:45

Клишина поддержала российских спортсменов, которые приехали на Олимпийские игры в нейтральном статусе

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы и призер чемпионата мира Дарья Клишина уверена, что нельзя осуждать спортсменов, которые приехали на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

«Нужно было ехать! На 200 процентов! Олимпиада у многих спортсменов бывает один раз в жизни. Это в легкой атлетике в этом плане можно «жить» дольше, а в художественной гимнастике ты всю жизнь кладешь, чтобы поехать на одни-единственные игры. И что? Получается, что перечеркнута вся работа, которая делалась долгие годы. Посмотрите на теннис: девчонок сейчас все поздравляют, пишут, что они наши. А до этого говорили, что не нужно ехать. Где логика? Конечно,они наши! Всегда были и будут. Все знают, откуда мы, даже если идем с нейтральным флагом и в нейтральной форме. В отсутствие символики и гимна спортсмен недополучает эмоций, но если на другую чашу весов поставить короткую жизнь спортсмена, которую скомкали и выбросили, что перевесит?  — сказала Клишина в интервью «СЭ».

Дарья Клишина. «Легко отпустила спортивную часть своей жизни». Дарья Клишина — об Олимпиаде и о себе

Дарья Клишина
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