Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала открытие Олимпийских игр в Париже раздуванием шумного уродства

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года. По ее мнению, шоу в Париже разительно отличается от мероприятия, проведенного в Сочи в 2014-м.

Церемония открытия Олимпиады в столице Франции прошла 26 июля.

«От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпиады в Париже... Разительное отличие от церемонии в Сочи 10 лет назад... От оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля все больше наблюдается одно и то же — своего рода раздувание шумного уродства», — приводит РИА Новости слова Кнайсль.

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

В воскресенье, 28 июля, сообщалось, что ролик с подборкой самых ярких моментов церемонии открытия Олимпийских игр-2024 исчез с официального сайта и оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.