Когда следующие летние Олимпийские игры: даты и место проведения Олимпиады-2028

XXXIV летние Олимпийские игры пройдут с 14 по 30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Америка претендовала на проведение Игр в 2024 году вместе с Парижем, но 31 июля 2017 года власти Лос-Анджелеса и руководство МОК достигли соглашения о снятии заявки на 2024 год и o проведении Олимпиады в 2028-м. Официальное объявление столицы Олимпийских игр-2028 прошло 13 сентября 2017 года.

В истории Олимпиады Лос-Анджелес принимал главные мировые старты 2 раза: в 1932-м и 1984-м. В США последний раз проходили летние Игры в 1996 году в Атланте.

В Лос-Анджелесе-2028 впервые в истории будут включены в программу летних Олимпийских игр следующие виды спорта: флаг-футбол, крикет, лякросс, бейсбол и сквош.