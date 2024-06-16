Колесников: «Условия участия в Олимпийских играх — ненормальные с человеческой точки зрения»

Российский пловец Климент Колесников рассказал, какие условия допуска россиян до Олимпийских игр в Париже оказались для него неприемлемыми.

«Все сводится к тому, что нам выставлены такие условия для участия, которые ненормальные даже с человеческой точки зрения. Начиная с того, что мы туда едем, как нейтральные спортсмены, которые ничего из себя не представляют — и заканчивая, что для каждого из нас нет возможности дать интервью, для нас сделаны отдельные проходы, как для изгоев. Все пункты можно прочитать в документе, который был опубликован при принятии решения МОК», — цитирует Колесникова Metaratings.ru.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом атлеты смогут выступать лишь в индивидуальных видах спорта.