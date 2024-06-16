Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 22:16

Колесников: «Условия участия в Олимпийских играх — ненормальные с человеческой точки зрения»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский пловец Климент Колесников рассказал, какие условия допуска россиян до Олимпийских игр в Париже оказались для него неприемлемыми.

«Все сводится к тому, что нам выставлены такие условия для участия, которые ненормальные даже с человеческой точки зрения. Начиная с того, что мы туда едем, как нейтральные спортсмены, которые ничего из себя не представляют — и заканчивая, что для каждого из нас нет возможности дать интервью, для нас сделаны отдельные проходы, как для изгоев. Все пункты можно прочитать в документе, который был опубликован при принятии решения МОК», — цитирует Колесникова Metaratings.ru.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом атлеты смогут выступать лишь в индивидуальных видах спорта.

Источник: Metaratings.ru.
Олимпиада
Климент Колесников
4
Обсудить
Читайте также
Фанаты высмеяли Кумана за ковыряние в носу во время матча Евро-2024
Англоязычные фанаты вспомнили игру сборной России на Евро-2008 и ЧМ-2018
Ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Зарубежные СМИ констатировали нулевые итоги «саммита мира» в Швейцарии
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Васильев: «Неинтересно смотреть на атлетов, которые поехали на Олимпиаду наперекор ОКР»