Колесников заявил, что не будет осуждать спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаде-2024

Пловец Климент Колесников поделился мнением о спортсменах, которые получат нейтральный статус на Олимпиаде-2024.

«Я не против, если кто-то соберется туда ехать, у каждого свои приоритеты, и каждый сам принимает решения. Если все устраивает и человек готов туда ехать на данных условиях, то почему бы и нет?» — приводит слова Колесникова «РИА Новости».

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

23-летний Колесников завоевал серебряную и бронзовую медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Он также является 6-кратным чемпионом мира на короткой воде и 6-кратным чемпионом Европы.