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Париж-2024

Сегодня, 16:36

Колобков — о реакции МОК на плакат с Исинбаевой: «Наших спортсменов нельзя вычеркнуть из истории»

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Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков в разговоре с «СЭ» оценил реакцию Международного олимпийского комитета (МОК) на появление плаката с Еленой Исинбаевой в Париже перед началом Олимпиады-2024.

В пресс-службе МОК заявили, что пиар-кампания была запущена в 2020 году.

«Во-первых, странно, что мы дожили до того, что обсуждаются такие темы. Это лишний раз подтверждает наличие кризиса в олимпийском движении. Во-вторых, появление этого плаката говорит о том, что российских спортсменов невозможно вычеркнуть из истории мирового спорта», — сказал Колобков «СЭ».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.

Александр Абустин

Елена Исинбаева
Павел Колобков
МОК
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В МОК объяснили появление плаката с Исинбаевой перед Олимпиадой-2024 в Париже