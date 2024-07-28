Компания из США отзовет рекламу с Олимпиады после пародии на «Тайную вечерю»

Американская технологическая компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже из-за недовольства церемонией открытия Олимпиады в Париже, сообщается в соцсети организации.

Сотрудники компании были шокированы пародией на «Тайную вечерю». Из-за этого руководство решило отозвать рекламу с Игр.

Ранее американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа.