Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 07:10

Конькобежец Юсков пояснил мат в отношении Снуп Дога: «Интересно, что сказал бы про него де Кубертен»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Российский конькобежец, трехкратный чемпион мира и участник Олимпиады в Сочи Денис Юсков в интервью «СЭ» пояснил слова об участии рэп-исполнителя Snoop Dogg в эстафете олимпийского огня. Ранее американец сидел за распространение наркотиков. Юсков раскритиковал выбор организаторов.

— Вы написали про Снуп Дога в роли факелоносца, уже много шуток на эту тему. Что вас удивило в этом, какие вам не понравилось «реалии наших дней»?

— Я не понимаю, почему данный факт вызывает желание шутить. Здесь даже слово абсурд не очень подходит. Ну как это возможно? Кто это придумал? Чувство, будто это нереально. Помню, в 2004 году смотрел свою первую Олимпиаду в Афинах. Это же что-то космическое вообще было! И вот неделю назад мне товарищ пишет, что Снуп понесет олимпийский огонь — честно, я не поверил. И вот сегодня он же мне прислал ролик, где я увидел то, что увидел. Выйдите на улицу в любой стране мира и спросите: «Кто такой Снуп Дог, с чем он ассоциируется? Что он несет в массы? Как такое возможно?» Я не понимаю. Интересно, что бы на это сказал Пьер де Кубертен.

Олимпийское движение больше не выполняет своей миссии, на мой взгляд. Про справедливость в отношении наших атлетов рекомендую забыть как минимум на ближайшие десятилетие. Так вам станет проще. Делай что должно и будь что будет.

Снуп Догг. «Это жесть! Что несет в массы Снуп Догг?» Российский олимпиец негодует из-за открытия Игр в Париже

Денис Юсков
1
Обсудить
Читайте также
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Пятеро россиян вошли в списки лучших спортсменов XXI века по версии ESPN
Латвийский политический блогер попросил убежище в России
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в совершении девяти тяжких преступлений
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Булыкин: «Косяков на Олимпиаде очень много, но их будет еще прилично»

Нигматуллин раскритиковал современное олимпийское движение: «Пропагандирует главный амбассадор марихуаны в мире»