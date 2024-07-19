Коротышкин: «Олимпиада под угрозой срыва из-за миграционной политики Франции»

Призер Олимпиады-2012 и чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин заявил, что организаторы Игр в Париже не могут гарантировать безопасность участникам и гостям соревнований из-за французской миграционной политики и роста преступности.

— Спортсмены должны быть допущены до соревнований без каких-либо «но». Я согласен с тем, что их могут дисквалифицировать, если политические моменты выносят на спортивную арену. А сейчас Олимпиада под угрозой срыва из-за миграционной политики Франции, из-за наплыва граждан других стран, из-за роста преступлений. Безопасность во Франции сейчас находится на не очень высоком уровне. Гарантировать безопасность там сейчас никто не может.

Сейчас для меня Олимпиада — это какой-то сюр. Спортсмены не могут думать о результате, организаторы не понимают, каких правил они должны придерживаться, МОК принимает политические решения. Но в любом случае, Олимпиада — это важнейшие соревнования для каждого спортсмена. И мы все равно будем ее смотреть, как бы ни складывалась судьба этих Игр, — приводит слова Коротышкина «Газета.RU».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В четверг МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2024.