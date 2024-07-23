Кремлев назвал МОК политическими проститутками после решения исключить IBA из списка признанных федераций

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) исключить организацию из списка признанных международных федераций.

Ранее сессия МОК приняла решение об исключении IBA из списка признанных международных федераций .

«IBA — это кость в горле МОКа. Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены к соревнованиям спортсмены из России и Белоруссии с флагами и гимнами их стран. Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А чиновники в МОК, в свою очередь, ведут себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК — политические проститутки, которые боятся собственной тени!» — сказал Кремлев «СЭ».

В апреле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию IBA на решение об отзыве признания. В релизе CAS отмечалось, что IBA не обеспечила мониторинг и контроль честности судей, а также не обеспечила эффективную реализацию предложенных МОК мер.

Из-за непризнания IBA боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет без участия сотрудников организации.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.