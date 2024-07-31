Кремлев назвал Олимпиаду в Париже прямой содомией: «Ответственным является Бах»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал о своем отношении к происходящим на Олимпиаде в Париже событиям.

«Олимпийские игры 2024 — это прямая содомия и уничтожение традиционных ценностей во всем мире и ответственным за это является Томас Бах. Массовые нарушения, жалобы, травля спортсменов, отсутствие безопасности и даже пренебрежение символами олимпийского движения — это лишь малая часть того, что сейчас происходит на Олимпийских играх в Париже. Участие спортсменов-трансгендеров и надругательство над религией. Нужно срочно спасать олимпийскую семью от Томаса Баха», — написал Кремлев с своем Telegram-канале.

По его мнению, правильный пример всему спортивному сообществу демонстрирует Международная ассоциация дружбы, проводя чистые и открытые соревнования «Всемирные игры дружбы». Президент IBA призвал спортсменов к активным действиям в целях развития и процветания спорта.

«Только вместе мы сможем избавить спортивное олимпийское движение от нечести и таких чертей, как Бах и его команда!» — добавил он.

26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпиады-2024. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей за ряд провокационных эпизодов. В частности пользователи соцсетей возмутились пародией на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Кроме этого, многие спортсмены жалуются на организацию соревнований и условия проживания в Олимпийской деревне в Париже.