Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 миллиону рублей

Крымские спортсмены, которые имели право на участие в Олимпийских играх в Париже, но отказались выступать без флага России, получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

«Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать в Париж из-за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по 1 миллиону рублей, это решение главы республики», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу главы республики Сергея Аксенова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024