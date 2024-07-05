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Париж-2024

Сегодня, 11:41

Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 миллиону рублей

Руслан Минаев
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Крымские спортсмены, которые имели право на участие в Олимпийских играх в Париже, но отказались выступать без флага России, получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

«Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать в Париж из-за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по 1 миллиону рублей, это решение главы республики», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу главы республики Сергея Аксенова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024

Источник: РИА
Олимпиада
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