Лайшев о разрешении украинским спортсменам не приветствовать россиян: «Не надо обращать внимание»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпиады.

«Надо просто не обращать на них внимания, причем давно так надо сделать. Есть среди них нормальные люди, нормальные спортсмены, а этот президент, Гутцайт, — нет. Не умеют себя вести в жизни, теперь им разрешили нам руки не пожимать на соревнованиях, где это положено», — сказал Лайшев «СЭ».

В пятницу, 19 июля, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что организация достигла договоренности с федерациями: украинские спортсмены могут не приветствовали россиян во время Олимпиады в Париже.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.