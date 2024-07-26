Леди Гага провела репетицию перед выступлением на церемонии открытия Олимпиады

Певица Леди Гага перед выступлением на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже провела репетицию.

Ранее сообщалось, что на открытии Игр также выступит Селин Дион. 25 июля исполнительницы вместе репетировали песню Эдит Пиаф.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля. Парад атлетов пройдет на лодках по маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где состоится финальное шоу церемонии. Начало запланировано на 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию церемонии.