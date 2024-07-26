Леди Гага выступила на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

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Певица Леди Гага вместе с кабаре «Мулен Руж» выступила на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Она исполнила композицию певицы Зизи Жанмер «Mon Truc En Plumes» («Моя вещь из перьев», — перевод). Леди Гага пела на французском языке.
Ранее сообщалось, что на открытии Игр также выступит Селин Дион.
Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходит не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.