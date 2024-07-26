Легенда бразильского футбола Зико был ограблен в Париже на полмиллиона евро

Бывший футболист и тренер Артур Антунес Коимбра, более известный как Зико, был ограблен в Париже, куда он прибыл вместе с бразильской олимпийской делегацией на Игры-2024.

По данным Le Parisien, у экс-наставника московского ЦСКА украли портфель, содержимое которого оценивается в 500 тысяч евро.

Вечером в четверг, 25 июля, Зико сел в парижское такси. К водителю подбежал неизвестный и отвлек его внимание. В это же время сообщник преступника схватил портфель Зико и сбежал с ним. В рюкзаке находились часы Rolex, бриллианты, наличные, а также различные украшения.

Правоохранительные органы Парижа начали расследование по этому делу.

В ходе игровой карьеры Зико выступал за «Фламенго», «Удинезе», а также за японские команды «Сумитомо Металс» и «Касима Антлерс».

В России Зико известен своей тренерской работой в ЦСКА в период с января по сентябрь 2009 года.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.