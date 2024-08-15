Лопырева — об Олимпиаде: «У наших спортсменов украли мечту. Верю, что мы еще споем наш гимн все вместе»

Известная российская модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» высказалась об условиях допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Досадно, что не было сборной России по вольной борьбе в ее сильнейшем составе. Но разве мы с вами не рады за наших ребят, собравших урожай медалей? Это ведь наши ребята, наши герои!

Или чего стоит олимпийское золото дзюдоиста Зелима Коцоева, выступающего уже долгие годы за Азербайджан! Разве он перестал был жителем Беслана, осетином и патриотом России? Нет, наоборот, он подарил людям яркие эмоции и теперь еще больше мальчишек и девчонок от маленькой Осетии и до самых дальних уголков нашей страны будут стараться повторить его успех и заниматься спортом!» — сказала Лопырева «СЭ».

Лопырева также считает, что в скором времени ситуация изменится к лучшему.

«Мне тоже горько, обидно, и я рядом с нашими спортсменами, у которых просто украли мечту. Но я верю, что в скором времени все наладится и мы вместе будем радоваться победам наших спортсменов в составе нашей сборной. И все вместе еще обязательно споем наш гимн», — добавила Лопырева.

На Играх в Париже выступили 15 атлетов из России в нейтральном статусе. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали — единственные для российских спортсменов в Париже.