Шара Буллет: «Россию не допустили на Олимпиаду, а Израиль почему-то выступает»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) считает, что недопуск россиян на Олимпиаду в Париже — это нацизм против граждан страны.

«России почему-то проблемно выступать, а Израиль выступает. Посмотрите на Киев, в каком виде он находится. Вроде целый, ничего с ним не произошло, а посмотрите на Газу, что с ней сделали. Ее стерли с лица Земли. Ее просто превратили в руины, люди под ними лежат. Израиль спокойно выступает, а Россия почему-то... Мне очень обидно. Надо с этим бороться, я считаю, что это нацизм против нашей страны. На самом деле надо привозить Олимпиаду в Россию или свою Олимпиаду делать», — сказал Магомедов журналистам в Абу-Даби.

Спортсмен подерется на UFC on ABC 7 с Михалом Олексейчуком (19-8) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.