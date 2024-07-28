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Париж-2024

Сегодня, 13:00

Махачев назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже неуважением ко всем религиям

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отказался от поездки в Париж на Олимпиаду после церемонии открытия Игр, которую он счел неуважением к человеческим ценностям.

Ранее Махачев написал в твиттере: «Парижские Игры — это позор и темное пятно на олимпийском движении. Нужно вернуть соренования в Россию, чтобы все исправить».

— Смотрел фрагменты открытия Олимпиады, — сказал Махачев в беседе с журналистами в Абу-Даби. — Это неуважение ко всем религиям, ко всем человеческим ценностям. Честно: планировал поехать на Олимпиаду. Но после такого даже нет желания ехать туда.

— А почему подчеркнул, что Олимпиада лучше бы прошла в России?

— Во-первых, Россия знает, как проводить, знает человеческие ценности. И вообще уважает спортсменов и спорт. А то, что было на открытии — не думаю, что это вообще как-то связано со спортом.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Ее открыл парад атлетов на реке Сена, а завершилось мероприятие выступлением Селин Дион на Эйфелевой башне. Олимпийское шоу в Париже подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Танцоры во&nbsp;время церемонии открытия Игр в&nbsp;Париже. «Открытие Олимпиады — неуважение ко всем религиям и человеческим ценностям». Чемпион UFC Махачев громит парижские Игры

Ислам Махачев
UFC
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