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Париж-2024

Сегодня, 13:55

Макрон назвал очистку Сены замечательным наследием: «За 4 года мы достигли невозможного»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эммануэль Макрон.
Фото Reuters
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал очистку реки Сена ради соревнований в открытой воде на Олимпиаде в Париже.

«Благодаря огромным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь-де-Марн, мы за 4 года достигли невозможного — спустя 100 лет по Сене можно плавать. Замечательное наследие для жителей Иль-де-Франс, которые смогут там плавать, и для биоразнообразия», — написал Макрон в соцсети X.

31 июля в Париже состоялись женский и мужской заплывы по триатлону. Перед этим существовала вероятность, что организаторы соревнований заменили бы триатлон на дуатлон, заменив водную часть из-за загрязнения Сены.

Олимпиада
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