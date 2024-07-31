Макрон назвал очистку Сены замечательным наследием: «За 4 года мы достигли невозможного»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал очистку реки Сена ради соревнований в открытой воде на Олимпиаде в Париже.

«Благодаря огромным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь-де-Марн, мы за 4 года достигли невозможного — спустя 100 лет по Сене можно плавать. Замечательное наследие для жителей Иль-де-Франс, которые смогут там плавать, и для биоразнообразия», — написал Макрон в соцсети X.

31 июля в Париже состоялись женский и мужской заплывы по триатлону. Перед этим существовала вероятность, что организаторы соревнований заменили бы триатлон на дуатлон, заменив водную часть из-за загрязнения Сены.