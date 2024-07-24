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Париж-2024

Сегодня, 10:37

Депутат ЛНР Уваров: «Даже под нейтральным флагом нашим спортсменам не дадут заработать медали»

Зарина Халимхонова
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Депутат ЛНР Максим Уваров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Что касается наших спортсменов, то есть те, кто более патриотически настроен, любит Родину, и, несмотря ни на что, не стал унижаться. Но есть люди, которые рассматривают спорт как смысл жизни. Век спортсмена короткий. Некоторые атлеты, которые на пике своей формы, могут только однажды выступить на Играх. Поэтому не такое большое количество спортсменов приняли решение отправиться на Олимпиаду в нейтральном статусе. Как отец спортсмена, не могу их за это осуждать. Люди, которые хоть немного связаны со спортом, не должны к ним относиться предосудительно. Возможно, спортсменам это решение далось очень непросто. В любом случае это наши атлеты, и мы должны им пожелать удачи. Скорее всего, даже под нейтральным флагом им не дадут там заработать никакой медали. Тем не менее наши спортсмены на Играх должны доказать себе в первую очередь, насколько они серьезно подготовились к Олимпиаде», — сказал Уваров «СЭ».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

Олимпиада
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