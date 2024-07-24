Депутат ЛНР Уваров о разрешении украинским атлетам не приветствовать россиян: «Вызывает пренебрежительную улыбку»

Депутат ЛНР Максим Уваров прокомментировал «СЭ» новость о том, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпиады.

«То что МОК разрешил украинским спортсменам не пожимать руку атлетам из России и Белоруссии, у меня это вызывает пренебрежительную улыбку. Мы знаем о мелочной гадости, которую демонстрировали некоторые украинские спортсмены. Но не все это делают. Уверен, что добрая половина украинских спортсменов в глубине души остаются нормальными, здравомыслящими людьми. Видя, что сейчас происходит на Украине, и любое телодвижение в адрес российских и белорусских спортсменов в виде пожатия руки вызовет у них больше проблем, чем у спортсменов из России и Белоруссии. Давайте пожалеем спортсменов с Украины. Потому что не дай бог они в порыве страсти или благородства протянут руку или обнимут спортсмена, то, боюсь, их затравят. Давайте на эту мелочь не обращать внимания», — сказал Уваров «СЭ».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.