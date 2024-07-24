Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 20:30

Мали — Израиль: смотреть трансляцию матча Олимпиады 2024

Сборные Мали и Израиля сыграют в рамках олимпийского футбольного турнира 24 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Cтадион «Парк де Пренс» в Париже (Франция).
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборные Мали и Израиля сыграют в матче 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в рамках группы D в среду, 24 июля. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события матча будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеоплеер с трансляцией матча Мали — Израиль для жителей России доступен на сайте МОК.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счетом 2:1.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта. Групповой этап футбольного турнира продлится до 30 июля.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Сборная Израиля по футболу
Сборная Мали по футболу
1
0
Читайте также
Приставы начали процедуру взыскания с Хабиба на сумму 79,4 миллиона рублей
Аргентина проиграла Марокко в прерванном на два часа матче Олимпиады
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
«Трактор» сражается за Кузнецова, «Динамо» верит в новенького из США. Трансферные новости КХЛ
Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах России
В СК РФ перечислили инициативы по улучшению миграционного законодательства
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Ирак — Украина: смотреть трансляцию матча Олимпиады 2024
Франция — США: смотреть трансляцию матча Олимпиады 2024
Кафельников — о паре Медведева и Андреевой в миксте на олимпиаде: «Трудно представить, что они могут показать»
Медведев и Джокович отказались жить в олимпийской деревне. Другие спортсмены критикуют условия быта
Серебряный призер Олимпиады Минина: «Не готова оставаться еще на один цикл»
Сайт МОК начал трансляции соревнований Олимпиады-2024 на Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Ирак — Украина: смотреть трансляцию матча Олимпиады 2024

Олимпиада: расписание и результаты матчей 24 июля в футболе и регби