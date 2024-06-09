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Париж-2024

Сегодня, 02:07

Мамиашвили отреагировал на появление во Франции рекламы Олимпиады с Исинбаевой и российским флагом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, как относится к тому, что во Франции была замечена реклама Олимпийских игр с изображением двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

«Размещение рекламы Исинбаевой с российским флагом — прекрасно. С каким она еще должна быть флагом? Европейским что ли?! Всегда считал, что в Европе и США есть одурманенные и запуганные люди, но подавляющее большинство — люди доброй воли, которые придерживаются общечеловеческих принципов.

На любой площадке существует свой мир с особенными отношениями и традициями. Вмешиваться и использовать такое благородное дело как спорт, в том числе олимпийский… Путь запретов и ограничений категорически отвергает большинство мирового сообщества. Нам нужно просто быть сильными. Негативное отношение сформировано не внутри спортивного сообщества, а отдельно взятыми политиками, — приводит слова Мамиашвили Sport24.

Ранее во Франции заметили рекламу, на которой изображена Исинбаева с российским флагом.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.

Источник: Sport24
Олимпиада
Елена Исинбаева
Михаил Мамиашвили
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