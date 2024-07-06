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Париж-2024

Сегодня, 14:24

Мамиашвили об отказе российских борцов участвовать в Играх-2024: «Начало конца олимпийского движения»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение российский борцов отказаться от участия в Олимпиаде-2024.

«Решение принять было не так сложно. Однако было сложно до конца изгнать из себя мнение, что нынешнее руководство МОК сознательно уничтожает мировое достояние человечества. Персоны лишили нас последних иллюзий в момент, когда пошли на поводу у колоссального политического давления. Они пошли по пути разрушения. Это начало конца олимпийского движения. Оно управляется безумными людьми», — сказал Мамиашвили «СЭ».

МОК пригласил на Олимпийские игры 10 российских борцов: Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Алана Остаева (все — вольная борьба), Магомеда Муртазалиева (греко-римская борьба), Наталью Малышеву, Алину Касабиеву и Елизавету Петлякову (все — женская борьба).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
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