Мамиашвили считает, что россияне должны ездить на зарубежные турниры

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что российские спортсмены должны использовать любую возможность выступить на зарубежных соревнованиях.

«Если наши «партнеры» категорически не хотят, чтобы мы что-то делали и где-то участвовали, то разве это не знак, что нам так и надо делать? Но если принимать решение и двигаться в какую-то сторону, то каждый шаг должен быть сделан в интересах страны. Если для страны через инструмент, которым является спорт, это интересно, то надо использовать ситуацию. Даже если для этого нужно переступить через собственные амбиции и хотелки», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

15 июня МОК озвучил первый список белорусских атлетов, приглашенных на Игры в Париж. Среди них не оказалось призеров Олимпиады в Токио Ирины Курочкиной, Ванессы Колодинской и Магомедхабиба Кадимагомедова, а также Арыйана Тютрина, Александра Гуштына, Дениса Хроменкова и Павла Глинчука.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.