Мамиашвили считает, что россияне должны ездить на зарубежные турниры

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что российские спортсмены должны использовать любую возможность выступить на зарубежных соревнованиях.
«Если наши «партнеры» категорически не хотят, чтобы мы что-то делали и где-то участвовали, то разве это не знак, что нам так и надо делать? Но если принимать решение и двигаться в какую-то сторону, то каждый шаг должен быть сделан в интересах страны. Если для страны через инструмент, которым является спорт, это интересно, то надо использовать ситуацию. Даже если для этого нужно переступить через собственные амбиции и хотелки», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
15 июня МОК озвучил первый список белорусских атлетов, приглашенных на Игры в Париж. Среди них не оказалось призеров Олимпиады в Токио Ирины Курочкиной, Ванессы Колодинской и Магомедхабиба Кадимагомедова, а также Арыйана Тютрина, Александра Гуштына, Дениса Хроменкова и Павла Глинчука.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.