Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 20:00

Мамун — о россиянах на Олимпиаде: «Это было смело и сильно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «СЭ» подвела итоги выступления российских спортсменов на Играх в Париже.

— Из 15 российских спортсменов медаль удалось завоевать лишь Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в теннисной паре. Как бы вы оценили такой исход Игр для нашей команды?

— Мы очень сильно болели за Мирру с Дианой! Мне кажется, многие рады, что у девчонок получилось достичь такого крутого результата — взять серебро. Особенно учитывая, насколько это молодые теннисистки.

Конечно, хотелось бы большего. Болели и за Анжелу Бладцеву в батутном спорте, и вообще за всех-всех, и за наших гребцов, считавшихся претендентами на награды, но обидное четвертое место... Это спорт... Ребят поехало очень мало. Для такого количества спортсменов... Понятно, что медалей всегда хочется больше. Но я не оценивала бы конкретно результаты — мне кажется, что ребята выступили достойно. Все здорово держались. В любом случае это было смело и сильно.

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10) и стали обладательницами серебряных медалей. Они оказались для российских спортсменов единственными в Париже.

Полностью интервью Маргариты Мамун читайте на сайте «СЭ»

Олимпиада
Маргарита Мамун
5
Обсудить
Читайте также
Американские баскетболистки выиграли рекордную восьмую подряд Олимпиаду
Борец с российскими корнями Тажудинов стал олимпийским чемпионом в Париже
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Отстранили, но не отменили. Напоминания о России в Париже — на каждом шагу
Мамун отметила гимнасток из Бразилии на Олимпиаде
Сборная России заняла 79-е место в медальном зачете Олимпиады-2024
Мамун — об Олимпиаде: «Очень, жалко, что сейчас не нахожусь в любимом Париже»
Российский флаг — на Эйфелевой башне! «СЭ» прощается с Олимпиадой
«В Якутии меня все поддерживают, несмотря на смену гражданства». Лучшая марафонка России выступает за Киргизию и бьет рекорды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамун заявила, что будет смотреть закрытие Олимпиады: «Всегда эмоциональное событие»